未照顧致18隻犬死亡 男子涉動保法被起訴

（中央社記者蘇木春台中10日電）台中市男子周濬今年3月間搬離租屋處，任意讓屋內犬隻身處惡劣環境、不供飲食，造成18隻犬生病互咬致死，經民眾發現檢舉，檢方今天依違反動保法罪嫌將周男起訴。

台中地檢署起訴書指出，27歲男子周濬自民國106年7月3日起，向王姓屋主承租台中市北區五權路的房屋，並在屋內飼養約20隻犬類，並在今年3月間自行搬離房屋。

周男任意讓飼養的犬隻，身處在擁擠、髒亂、充滿排泄物與動物屍體的環境，且無乾淨飲水與食物的房屋內，使犬隻在房內因疾病、缺水及飢餓，或相互撕咬受傷不治而大量死亡。

今年4月28日因大樓管理員通知屋主房屋傳出惡臭，由王姓屋主委託黃姓友人查看，在屋內發現18具犬類屍體，包括籠子內7具、冰箱內2具、床底3具、床邊塑膠袋內2具、洗衣籃內1具，其餘屍體殘骸四散在地板上。

案件經民眾向台中市政府動物保護防疫處舉發，由台中市警察局第二分局偵辦，周男到案時否認有違反動物保護法的犯行，供稱今年2月底屋內先死掉2隻犬，沒錢辦理後事先放冰箱，後來要處理時其他犬隻紛紛死亡，他因為工作時間比較晚，沒有時間處理犬隻問題，但還是有回去稍作整理，順便給水與食物。

但檢方查出，周男自今年3月搬離房屋後，就未處理犬隻屍體，未帶生病的犬隻就醫，未處理屋內排泄物，使犬隻受到不人道的待遇，籠內犬隻因缺水飢餓倒斃，籠外犬隻因疾病及飢餓互相撕咬受傷死亡。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、現場照片等證據，今天依違反動物保護法罪嫌將周男起訴。

依據動保法規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致使動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。（編輯：黃世雅）1081210