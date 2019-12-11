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首頁 / 社會

夫陳屍牧草田妻失蹤多天 檢警不排除畏罪輕生

最新更新：2019/12/11 18:16

（中央社記者張榮祥、蕭博陽11日電）彰化邱姓男子被發現陳屍台南某處牧草田，初步排除他殺，由於邱男黃姓配偶也失蹤多天，檢警目前先尋找黃女下落，甚至不排除邱男先殺妻再輕生，全案有待進一步偵辦。

彰化地檢署表示，警方已接獲邱男的黃姓配偶失蹤案，並將邱男列為犯罪嫌疑人，但通知邱男說明前，邱男就被發現陳屍台南市某處牧草田。

據了解，邱男在彰化縣永靖鄉經營五金賣場，尚未與妻子正式離婚，媒體今天發現邱男賣場未營業，鐵捲門上貼著「整修中，不好意思」告示；至於邱男可能向兒子透露「打死你媽媽」，檢警則強調，先追查黃姓配偶下落。

台南市警局善化分局偵查隊長柯景祥表示，法醫相驗邱男遺體，初步排除他殺嫌疑，但是否服毒自盡，有待抽取血液化驗，但家屬無異議，未進一步解剖，全案由彰化警方調查偵辦。

另外，黃姓配偶若遭他殺，這部分將由彰化地檢署偵辦，但邱男死因則由台南檢警釐清，彰檢若有偵辦需要，再向南檢調卷。（編輯：洪學廣）1081211

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