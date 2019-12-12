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勘驗涉刺死鐵路警鄭嫌影片 法官：筆錄回答冷靜

最新更新：2019/12/12 18:12

（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）鄭姓男子今年7月搭火車持刀刺傷鐵路警察李承翰腹部致死，嘉義地方法院今天開庭，勘驗被告警詢錄影光碟，法官認為鄭男犯案當天回答正常、冷靜，且能針對員警問題回答。

嘉義地方法院今天下午再次開準備程序庭，主要勘驗被告警詢錄影光碟，觀看鄭男製作筆錄當時的精神狀態；鄭男在犯案後2個小時接受警訊，但因他不同意夜間訊問，且希望律師在場，因此訊問延至事發隔天（7月4日）上午。

鄭男7月4日接受警訊時，情緒、語氣較犯案當天激動，他表示覺得自己被跟監，且懷疑有人要對他不利，才會在7月2日購買刀子防身；而犯案當天他聲稱原本是要到台北召開記者會申冤，不過，台鐵列車長卻要求他在嘉義站下車。

鄭男表示，當時列車長在查他的身分，車上所有人都針對他，就連警察也要求他下車，後來警察一靠近，自己就持刀刺警察肚子，之後便有7、8個便衣警察衝過來毆打他。

鄭男重申，犯案當天是中邪，受到列車長驚嚇，突然受刺激才會如此，並不是每天都發瘋，如果當天自己有吃藥、到廟裡收驚，就不會發生這件事。

法官認為，鄭男犯案當天回答正常、冷靜，沒有精神不濟，且能針對問題回答，也沒答非所問；第2次警訊時鄭男聲音自然、語氣平和、無遲鈍，也能針對警察提問的問題回答。

鄭男辯護人則認為，鄭男語氣不知所云，且第2次警訊光碟中，沒有看到辯護人在場，他的回答內容妄想且荒謬。

公訴檢察官認為，2次警訊鄭男對員警訊問都能正確應答，情緒、態度平和，思緒清晰，可以感受到他思緒邏輯正常，還能主張要有律師在場，且拒絕夜間訊問。另對於案情相關陳述，因鄭男急著表達自己的冤屈出現情緒波動，屬於一般人情緒正常表達範圍。

鄭男今年7月3日搭乘火車，被控持新買的刀子刺傷鐵路警察李承翰腹部致死，嘉義地檢署認為被告明知刀子刺向腹部有致命可能，卻仍不違反本意，將他依殺人罪嫌起訴，鄭男於8月29日移審嘉義地方法院，法官認為被告有逃亡之虞，持續羈押至今。（編輯：洪學廣）1081212

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