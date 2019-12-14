澎離島東吉長者病發 海巡漏夜救援送醫

（中央社澎湖縣14日電）澎湖東吉一名84歲林姓獨居老人病發，澎湖海巡隊巡防艇漏夜馳往救援，平安後送馬公，交由澎湖消防局接手轉送三總澎湖分院治療。

澎湖海巡隊發布新聞表示，昨晚接獲金馬澎分署第13巡防區轉澎湖望安將軍衛生所通報，一名84歲林姓獨居民眾因疑似肺炎，經醫師評估需後送至馬公就醫，立即通報在線上執勤PP-10020艇，緊急前往救助。

由於東吉漁港巡防艇無法進入，13巡防區指揮東吉安檢所協調港區漁船載運病患及護理人員至東吉漁港外進行接駁，因海象不佳及漁船與與巡防艇高度差距過大，造成接駁困難，在多次嘗試終於順利接駁患者與護士2人，後送至馬公港交由澎湖消防局救護車載往三總澎湖分院就醫，完成此次後送就醫的服務。

澎湖海巡隊平時除執行海域掃蕩勤務外，也隨時扮演離島緊急後送任務，今年1月迄今，執行澎湖各離島傷、病患後送任務，高達50件之多，其中以將軍及望安案件最多，且多為70歲以上的長者，如有任何急需協助，皆可撥打海巡署免費服務專線「118」。（編輯：黃世雅）1081214