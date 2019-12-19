討補貼 國道收費員自救會興訟敗訴

（中央社記者劉世怡台北19日電）國道收費員自救會認為3年前行政院及勞動官員在會商結論上簽名，卻未兌現補貼，提告興訟。台北高等行政法院今天認定會商結論非行政契約，判自救會敗訴。還可上訴。

國道計程電子收費2013年12月底上路，人工收費走入歷史，900多名一年一聘的收費員中，有400多人選擇接受經營國道電子收費的遠通電收轉置工作，其他選擇領取5個月轉職補償金。

不過，部分收費員不滿意遠通電收轉置工作的安排，並認為資遣費計算吃掉年資，在勞工團體協助下，成立自救會，要求政府安置工作、返還年資。

自救會提告主張，行政部門開始與自救會代表進行協商，在2016年8月16日，雙方達成「會商結論」，由代表行政部門的行政院政務委員林萬億、時任勞動部長郭芳煜在會商結論上簽名。

自救會指出，行政院各相關部會組成工作小組，自救會也曾派代表列席會議，於2016年12月19日由勞動部、交通部會銜訂定「國道實施計程電子收費依法解僱之收費員就業安定補貼實施要點」，但實施要點內容，未依「會商結論」完全履行，因此提起行政訴訟，主張會商結論為行政契約，行政院與勞動部應給付自救會各成員補貼，並給付自救會600萬元。

台北高等行政法院今天認定，2016年8月16日雙方達成的「會商結論」，就只是行政決定前的準備作業行為，而非行政契約，自救會主張以「會商結論」作為請求權基礎，並無理由，予以駁回，還可上訴。（編輯：張銘坤）1081219