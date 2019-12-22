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男家暴離婚不盡責 法官裁定子女免付扶養費

最新更新：2019/12/22 13:53

（中央社記者張榮祥台南22日電）65歲翁姓男子年輕時家暴妻子，離婚後又未依約定支付生活費，如今繳不出護理之家費用，向3名子女要求扶養費遭拒，鬧上法庭，台南地方法院裁定翁男子女不用給錢，全案可抗告。

台南地院裁定書指出，翁男沒錢支付居住地護理之家的費用，向3名子女要求扶養費，但翁男年輕時家暴妻子，離婚後未依約定支付每月生活費新台幣5000元，照顧子女直到高中畢業；翁男子女不願扶養父親，聲請減輕或免除扶養義務。

翁男子女表示，父親不務正業，不斷外遇，經常酒後返家毆打母親，母親不堪忍受，也怕子女遭暴力對待，1980年間和父親離婚，當時母親帶著3歲兒子及4歲女兒離開住處，次子則在離婚不久後出生。

翁妻離婚後因無力扶養子女，一度送到育幼院安置；翁男子女成長過程中，都是由母親及外祖母共同扶養長大，如今3人已都有婚姻。

翁男的妹妹也說，哥哥做雜工，離婚後未照顧小孩，不是很盡責的父親，但哥哥有時候會去看小孩，她不清楚是否有金錢資助，大嫂則獨立扶養3個小孩。

翁男在開庭時，對過往行為非常懊悔，但台南地院法官以翁男無法提出不能盡扶養義務正當事由，裁定翁男子女不用支付父親扶養費，全案可抗告。（編輯：黃世雅）1081222

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