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涉幽靈人口 烏來區民代表朱鴻益當選無效確定

最新更新：2019/12/24 17:24

（中央社記者蕭博文台北24日電）新北市烏來區第2屆第2選區區民代表朱鴻益涉嫌意圖使自己當選，提供地址給邱姓民眾設籍。北檢提起當選無效之訴，一審敗訴，高院今天改判北檢勝訴，朱鴻益當選無效確定。

台北地檢署主張，朱鴻益為民國107年11月24日舉行的新北市烏來區第2屆第2選區區民代表選舉候選人，為求影響投票結果而順利當選，106年間提供戶籍地址給邱姓民眾設籍，使邱姓民眾取得投票權，涉犯妨害投票正確罪嫌，請求法院判決當選無效。

一審台北地方法院認為，檢察官無法證明邱姓民眾是意圖為朱鴻益當選而遷徙戶籍，駁回北檢之訴。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，朱鴻益自承提供地址給邱姓民眾設籍，讓邱姓民眾在選舉時投票支持自己，而朱鴻益與邱姓民眾並非熟識，若無特殊事由，應不會主動提供自家地址供他人遷移戶籍。

二審指出，邱姓民眾自民國80年間即至烏來區工作迄今，若真有生活或收信等不便之處而需遷移戶籍，應不至拖延至20年後之久。

二審認為，檢察官主張朱鴻益意圖使自己當選，而使邱姓民眾虛偽遷移戶籍取得投票權而為投票行為等語，應可採信。

二審今天改判當選無效，且不得上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1081224

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