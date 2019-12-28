余天收到勒索恐嚇信 刑事局協助偵辦

（中央社記者劉建邦台北28日電）民主進步黨籍立法委員余天收到勒索恐嚇信，新北市警方蒐集事證，提供給內政部警政署刑事警察局。刑事局今天表示，有接獲通報，將協助三重分局偵辦。

新北三重區警方昨晚表示，余天助理下午報案，新北服務處接獲署名「小林」者致函，自稱自己的大哥與余天有幾面之緣，需新台幣20萬元應急跑路，且非常熟悉余天家人狀況，希望余天「幫忙」，否則就要余天家人好看。

警方指出，恐嚇信是印刷字體，研判是傳統亂槍打鳥詐騙，余天國會辦公室也接獲類似恐嚇信，助理已向刑事局報案。

余天今天上午接受媒體聯訪時說，他也是昨晚跑完行程後，接到幕僚通知才知道有恐嚇信，並請辦公室主任一定要報警處理。他是現任立委，居然會被恐嚇，真是不可思議，治安恐亮起紅燈。

余天表示，他昨天特別拜託警方暫時不要曝光恐嚇案，警方當時答應偵辦中不公開，不曉得為什麼媒體都知道，「我覺得警政單位要檢討，萬一我家人出事誰負責」。

余天說，他根本不認識對方，懷疑是詐騙集團，原本家人都在幫忙輔選，接到恐嚇信後，特別交代家人沒事不要出門，且暫停輔選；他還是按照既定行程，外出拜票。

刑事局指出，有接獲立委國會辦公室通知收到恐嚇信函，目前已彙整相關資料協助三重分局偵辦，案件將由新北市警察局三重分局主責。（編輯：方沛清）1081228