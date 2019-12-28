更多編輯台推薦新聞：
2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理
生活

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看
地方

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦
數位專題

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
解析日中韓峰會 日媒：習近平拉攏日韓
首頁 / 社會

余天收到勒索恐嚇信 刑事局協助偵辦

最新更新：2019/12/28 18:22

（中央社記者劉建邦台北28日電）民主進步黨籍立法委員余天收到勒索恐嚇信，新北市警方蒐集事證，提供給內政部警政署刑事警察局。刑事局今天表示，有接獲通報，將協助三重分局偵辦。

新北三重區警方昨晚表示，余天助理下午報案，新北服務處接獲署名「小林」者致函，自稱自己的大哥與余天有幾面之緣，需新台幣20萬元應急跑路，且非常熟悉余天家人狀況，希望余天「幫忙」，否則就要余天家人好看。

警方指出，恐嚇信是印刷字體，研判是傳統亂槍打鳥詐騙，余天國會辦公室也接獲類似恐嚇信，助理已向刑事局報案。

余天今天上午接受媒體聯訪時說，他也是昨晚跑完行程後，接到幕僚通知才知道有恐嚇信，並請辦公室主任一定要報警處理。他是現任立委，居然會被恐嚇，真是不可思議，治安恐亮起紅燈。

余天表示，他昨天特別拜託警方暫時不要曝光恐嚇案，警方當時答應偵辦中不公開，不曉得為什麼媒體都知道，「我覺得警政單位要檢討，萬一我家人出事誰負責」。

余天說，他根本不認識對方，懷疑是詐騙集團，原本家人都在幫忙輔選，接到恐嚇信後，特別交代家人沒事不要出門，且暫停輔選；他還是按照既定行程，外出拜票。

刑事局指出，有接獲立委國會辦公室通知收到恐嚇信函，目前已彙整相關資料協助三重分局偵辦，案件將由新北市警察局三重分局主責。（編輯：方沛清）1081228

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報