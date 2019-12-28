疑涉余天及館長恐嚇案 林男趕赴警局喊冤

（中央社記者王鴻國新北28日電）亞昕國際公司負責人林姓男子今天一早獲通知疑涉對立委余天及館長陳之漢的恐嚇案，趕緊到警局說明並喊冤，強調未涉案。警方仍表示將深入調查。

余天助理昨天下午到三重警分局報案，新北服務處接獲署名「小林」者致函，自稱自己的大哥與余天有幾面之緣，需新台幣20萬元應急跑路，且非常熟悉余天家人狀況，希望余天「幫忙」，否則就要余天家人好看。

同時，網紅館長陳之漢也傳出遭同一名「小林」恐嚇，館長在社群網站臉書（Facebook）貼出接獲的恐嚇信內容指出，基於江湖道義，希望匯15萬元到指定帳戶內，且不得報警，否則將不利館長人身安全，恐嚇信也提供匯款帳戶。

由於是陳之漢經營的健身房新莊分館接到恐嚇信，因此，陳之漢昨晚就委託律師到新莊分局報案，新莊分局今天就找來「小林」說明，林男否認涉案，他喊冤說，他沒有寄送恐嚇信件，也不可能笨到拿公司帳戶當匯款帳戶。

三重警分局也表示，林男涉恐嚇余天案，將擇期傳喚林男到案說明。

小林強調，涉案帳號是亞昕公司對外做生意的匯款帳戶，由於來往客戶很多，因此外界能輕易取得帳號，警方懷疑可能有人因故報復或惡作劇，但也不排除傳統老套亂槍打鳥方式的詐騙手法，專挑名人恐嚇取財，警方目前將循信函郵遞等方式擴大偵辦，相信能迅速偵辦此案。（編輯：陳俊碩）1081228