刑事局公布高風險賣場 MKUP美咖居冠

（中央社記者黃麗芸台北29日電）刑事局今天公布，今年前11月高風險賣場排名，以MKUP美咖的421件居冠、BOOKING（訂房網）360件居次、小三美日355件居第三，且「解除分期付款」為被害案件最常見詐騙手法。

刑事局今天發布新聞稿指出，統計108年度1至11月受理解除分期付款案件，民眾通報高風險賣場排前5名，依序分別為MKUP美咖421件、BOOKING（訂房網）360件、小三美日的355件、讀冊生活的293件、明洞國際的261件。

警方偵辦發現，上述詐騙案，民眾皆為接獲假冒相關賣場公司的客服電話，以「工作人員操作錯誤，導致升級成VIP會員或設成購買定期（團體）票，要求客戶前往操作ATM解除設定」的詐騙案件。

刑事局表示，根據過去幾年統計資料顯示，「解除分期付款」均為被害案件數最高的詐騙手法，分析其多為歹徒駭入電商系統，進而竊取被害人的姓名、電話、消費情形及付款方式等資料，再以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款、團購或會員價等」等名義，要求被害人前往操作ATM解除設定，並常要求將ATM轉換為「英文」介面，試圖混淆民眾。

針對上述詐騙方式，刑事局說，除每週均針對被害件數逾5件的疑似個資外洩電商發函通知，並附上電子商務業者防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至晚間10時等範例，作為其參考；另更要求賣場業者強化資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導。

同時，也透過165反詐騙專線的各種宣導管道，定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺、慎防詐騙；刑事局也同步彙整受理案件情資，由專責單位循線追查可疑犯嫌。

刑事局表示，被公布疑似個資外洩的電商也都依警方提供建議，實施相關反詐騙宣導，刑事局也將持續對相關電商業者進行資安訪談，提供相關技術支援，並要求業者加強消費者個人資料保護。

刑事局呼籲，民眾若接獲來電顯示開頭帶「+」號、「+2」或「+886」等，以及聽到關鍵字「解除設定」「誤刷條碼」及「重複扣款12筆」等關鍵字，請立即掛斷，以免被詐騙。（編輯：張銘坤）1081229