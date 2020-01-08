更多編輯台推薦新聞：
美軍第82空降師開赴中東 士兵：要打仗了
國際

美軍第82空降師開赴中東 士兵：要打仗了

專題／川普狙殺伊朗將領瀕開戰 中東局勢一次看
國際

專題／川普狙殺伊朗將領瀕開戰 中東局勢一次看

專題／蘇花改英雄最大遺憾 父親等不到通車那天
生活

專題／蘇花改英雄最大遺憾 父親等不到通車那天

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

涉地下匯兌逾6億元 嘉檢聲押2業者

最新更新：2020/01/08 11:18

（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）嘉義市李姓男子、黃姓男子等人涉及地下匯兌，1年多經手匯兌金額約新台幣6億2000萬元。檢調搜索後查扣現金100多萬元，檢方複訊後，依有逃亡之虞，向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示，吳承霖、陳玟叡夫婦等7人被控組成地下匯兌集團，1年多經手匯兌金額124億元，檢方已於去年12月間起訴。檢方從查扣資料分析比對，另發現李男、黃男等人也涉嫌從事兩岸地下匯兌業務。

承辦檢察官陳靜慧昨天指揮調查局台南市調查處調查官持搜索票，分別前往李男、黃男等人住處及公司等7處執行搜索，扣得現金100多萬元、中國金融卡U盾（USB網路銀行憑證）、帳冊等物。

蔡英俊指出，李男、黃男各自於106年12月間起，在嘉義市住處等處，向不特定客戶收取手續費，從事人民幣、美金、越南盾、馬來幣等外幣兌換新台幣，或新台幣兌換人民幣等貨幣匯兌業務。1年多來，李男收取及支付金額新台幣3億5000萬元，黃男收取、支付金額約2億7000萬元。

檢方昨天深夜複訊後，認為李男、黃男犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見；另涉案2名張姓男子則分別以10萬元及5萬元交保。

蔡英俊表示，檢方持續清查相關事證，嚴查境外資金，務必遏阻地下金融蔓延，並營造乾淨選舉環境，杜絕境外勢力、資金介入，確保選舉公正性。（編輯：戴光育）1090108

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報