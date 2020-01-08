涉地下匯兌逾6億元 嘉檢聲押2業者

（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）嘉義市李姓男子、黃姓男子等人涉及地下匯兌，1年多經手匯兌金額約新台幣6億2000萬元。檢調搜索後查扣現金100多萬元，檢方複訊後，依有逃亡之虞，向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示，吳承霖、陳玟叡夫婦等7人被控組成地下匯兌集團，1年多經手匯兌金額124億元，檢方已於去年12月間起訴。檢方從查扣資料分析比對，另發現李男、黃男等人也涉嫌從事兩岸地下匯兌業務。

承辦檢察官陳靜慧昨天指揮調查局台南市調查處調查官持搜索票，分別前往李男、黃男等人住處及公司等7處執行搜索，扣得現金100多萬元、中國金融卡U盾（USB網路銀行憑證）、帳冊等物。

蔡英俊指出，李男、黃男各自於106年12月間起，在嘉義市住處等處，向不特定客戶收取手續費，從事人民幣、美金、越南盾、馬來幣等外幣兌換新台幣，或新台幣兌換人民幣等貨幣匯兌業務。1年多來，李男收取及支付金額新台幣3億5000萬元，黃男收取、支付金額約2億7000萬元。

檢方昨天深夜複訊後，認為李男、黃男犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見；另涉案2名張姓男子則分別以10萬元及5萬元交保。

蔡英俊表示，檢方持續清查相關事證，嚴查境外資金，務必遏阻地下金融蔓延，並營造乾淨選舉環境，杜絕境外勢力、資金介入，確保選舉公正性。（編輯：戴光育）1090108