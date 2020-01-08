嘉檢扣麥拉倫等3超跑鑑價逾千萬 2/5拍賣

（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）嘉義地檢署日前查獲林姓男子等人涉嫌經營博弈網站，2年從中國匯回新台幣39億元賭金，檢方今天對查扣的麥拉倫、保時捷等3輛超跑鑑價，計為1065萬元，將於2月5日拍賣。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，檢方去年8月查獲吳姓夫婦涉嫌經營地下匯兌案件時，發現客戶林姓男子等人涉嫌經營博弈網站，經蒐證後，去年12月初執行搜索，查扣價值不菲的麥拉倫、保時捷等6輛名車等贓證物，林男等4人遭聲押獲准。

蔡英俊指出，所查扣1輛麥拉倫及2輛保時捷為林姓被告所有，因被告同意被拍賣，檢方今天下午請彰化縣汽車商業同業公會林姓鑑價師到場鑑價，車主林姓被告被帶到現場，律師也到場見證。

蔡英俊說，被告於去年11月間才以現金828萬元購買二手的超跑麥拉倫，另購買二手的2輛保時捷，均於106年購買，價格分別為300萬元、285萬元，而被告買麥拉倫只是為了圓夢，才開過2次就被查扣，其中1輛保時捷平時由被告妻子在開。

林姓車輛鑑價師到場，仔細查看車輛的里程數、車籍年分，還有車輛內裝，以及外觀是否重新鈑金，這都關係著拍賣價格，最後麥拉倫及2輛保時捷的鑑價結果，分別為650萬元、215萬元及200萬元，林姓被告並無異議。

蔡英俊表示，鑑價結果將作為拍賣的底價，擇期公告後，將於2月5日上午10時在嘉義地檢署廣場拍賣。（編輯：謝雅竹）1090108