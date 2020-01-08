進入賄選高峰期 法務部：加強查賄

（中央社記者劉世怡台北8日電）選舉投票日倒數3天，法務部今天表示，投票日當天及前三天為賄選高峰期，檢警調加強查賄，此外，在查緝選舉賭盤、阻絕境外資金、防制假訊息工作，執法單位屢有斬獲。

法務部今天舉行媒體茶敘，部長蔡清祥重申查辦假訊息部分，若是惡意傳播就是造謠，不在言論自由保護範圍；查賄就是最好的反賄選宣導，至今主持三次全國檢察長查賄視訊會議，要求各檢察長確實掌握轄區狀況，選舉投票當天到最後開票結果須維持地方安定，若有事端發生要即刻處理，並與各地選委會、警調等單位保持聯繫。

法務部檢察司主任檢察官高一書在茶敘時報告第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查察工作重點，包括嚴查賄選、防制暴力、境外資金、選舉賭盤與假訊息。

高一書表示，檢察機關迄今受理總統、立委選舉案件共計1593件、2490人，其中賄選案件共有515件、951人，總統選舉賄選案受理85件、139人，立委選舉賄選案件受理430件、812人。

高一書指出，分析受理賄選案件類型可知，以現金買票、贈送禮品、餐會、招待旅遊為主，但依過去偵辦經驗，越接近投票日，現金買票案件數會隨之增加，選舉投票日當天及前三天為賄選高峰期，檢警調加強查賄並堅持到最後一刻。

查緝選舉賭盤部分，高一書表示，目前檢察機關共受理482件、666人，其中總統選舉賭盤部分有465件、639人，立委選舉賭盤則有17件、27人，依照往年經驗，選舉賭盤越接近投票日會越猖獗，累計查獲72件選舉賭盤案件，查扣賭資達新台幣9487萬元。

高一書還指出，阻絕境外資金部分，嘉義地檢署發動2波地下通匯專案查緝，向上溯源查獲新台幣逾1341萬元以及瑪莎拉蒂、賓利等名車12車、鑽石16顆，還有大陸多家銀行針對跨行匯款業務執行的安全監控憑證「U盾」200支。（編輯：張銘坤）1090108