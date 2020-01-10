澎湖拾貝傳意外 老夫婦雙雙溺水急救無效

海巡署第7岸巡隊10日清晨發現海上有可疑亮點，同時獲報有民眾受困，隨即前往救援，並和消防局與民眾合力救起一對溺水老夫妻，分送三總澎湖分院和衛福部澎湖醫院急救，最後均告無效。（第7岸巡隊提供）中央社 109年1月10日

（中央社澎湖縣10日電）馬公一對趙姓老夫婦，今天清晨一起前往菜園漁港區照海拾貝，不幸發生溺水意外，岸巡、消防局和民眾合力救起，都呈現OHCA「到院前心肺功能停止」狀態，緊急分送三總和澎湖兩院急救無效。

海巡署第7岸巡隊菜園安檢所在清晨6時發現海上有可疑亮點，同時接獲通知有民眾受困，請求救援，安檢人員率先救援並急救。

澎湖消防局表示，今天清晨6時18分接獲民眾報案指出，有民眾撿拾貝類發生溺水，由現場民眾先行搶救上岸，消防局馬公分隊救護人員趕赴現場，發現是一男一女溺水，均已呈現OHCA狀態，除通報加派救護車前往支援，現場施行CPR急救後即送上救護車，趙姓老夫婦則分送三總澎湖分院和衛福部澎湖醫院急救。

澎湖消防局表示，2名照海拾貝溺水民眾，是家住馬公的一對現年73歲的趙姓老夫妻，清晨趁海水退潮之際，相偕前往菜園海域照海拾貝，疑因不諳海域，涉入深水區不幸發生溺水意外，2人獲救送醫搶救，宣告無效。（編輯：陳俊碩）1090110