馬來西亞華僑遭分屍 死者母親證實已認屍

（中央社記者郭朝河吉隆坡12日專電）26歲馬來西亞籍鄧姓女華僑被台灣警方發現遭支解棄屍基隆山區。根據馬來西亞媒體報導，死者的哥哥昨天已前往醫院認屍。

鄧女的母親向馬來西亞「東方日報」證實，由於女兒已經失蹤多日，鄧女的哥哥已經在1月7日飛往台北，並在昨天收到通知，前往醫院認屍，證實警方尋獲的屍體為鄧女。

鄧女的母親今晚將與另兩名女兒前往吉隆坡機場，乘搭明早班機飛往台灣，辦理女兒的後事。

她透露，鄧女在家中排行第四，上有兩名姐姐及一名哥哥，下有一名弟弟。鄧女於2014年前往台灣深造，約在半年前開始在台北工作，從事餐飲業，並與表哥在台北市萬華區租下套房居住。

鄧女的母親表示，由於同住的表哥在6日發現鄧女沒有上班，且無法取得聯繫，所以立即聯絡鄧女在新加坡工作的哥哥。

她也難過透露，目前台灣警方仍未向家屬公布案情，但部分台灣媒體已刊登未經證實的報導，對她們來說是另一種傷害。

此外，鄧女遇害的消息傳開後，中學同學及友人皆在社交群組中為她哀悼。

目前台灣警方已鎖定45歲林姓男子涉有重嫌，且可能藏匿雙北市及基隆市，警方今天發布查緝專刊盼繩之以法。（編輯：周永捷）1090112