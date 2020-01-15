高雄大火濃煙溢散挨批應變慢 韓國瑜赴現場勘查

高雄市楠梓區15日倉庫大火造成嚴重的空污問題，附近的加昌國小也受到波及，學校也緊急關閉教室門窗，要求學生戴口罩防護，並啟動空氣清新機。（教育局提供）中央社記者王淑芬傳真 109年1月15日

（中央社記者王淑芬高雄15日電）高雄市楠梓區倉庫大火導致空污溢散市區，立委趙天麟質疑市府應變慢半拍，「市長在睡，市府也沒醒？」市長韓國瑜表示，市府上午已啟動協調會報並提醒防護，自己也有去現勘。

民進黨立委趙天麟一早在臉書貼文指出，「市長在睡，市府也都還沒醒嗎？」他說，高雄市霧霾籠罩，瀰漫刺鼻焦味，批評市府應變慢半拍。

韓國瑜表訂上午10時赴海軍陸戰隊指揮部勞軍，面對火災造成空污及民怨，韓國瑜在媒體群組發布錄影影片表示，市府上午7時多已啟動局處協調會報，環保局也在官方臉書及媒體群組、環保局網站、廣播電台及電視跑馬燈發出空污警報。

他表示，市府協調學校、區公所及相關機構彈性調整課程，提醒民眾提高警覺，也呼籲附近民眾外出要記得戴口罩。韓國瑜上午10時50分趕赴現場了解狀況，停留約15分鐘後離開。

高雄副市長陳雄文今天在環保局長吳家安陪同下說明處理情形。陳雄文指出，市府依監測標準因應，但因相關數據未達停課標準，才通知學校及醫療機構防護，並要求轄下工廠減排；至於趙天麟批評市府應變慢半拍，陳雄文則允諾會檢討改進。

環保局科長林燦銘指出，上午8時13分控制火勢，並持續進行空污監測，稽查4家業者，初步掌握濃煙造成粒狀物等落塵，將會對違反空污法部分裁罰，最高新台幣500萬元。

教育局指出，學校停課標準是依空品惡化達一級嚴重惡化（空氣品質指標AQI值大於400），並啟動相關程序，但截至中午並未發布有關停課訊息。莒光國小則表示，濃煙中午已溢散，但空氣中仍有異味，會持續要求學生戴口罩，停止戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網顯示，高雄市中午空氣品質指標AQI值顯示對所有族群不健康的紅色警戒測站包括復興、前鎮區等；而楠梓、左營、前金、林園等測站則屬於橘色警示（AQI值101-150）。

高雄市楠梓區這處倉庫上午6時5分火警，濃煙四散，民眾通報附近學校瀰漫異味，紛紛緊閉門窗，鄰近的國昌國中、莒光國小都要求學生暫停戶外活動。（編輯：洪學廣）1090115