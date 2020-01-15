華航副機師國道車禍亡 競速男公共危險罪遭訴

（中央社記者蕭博文台北15日電）國道1號台北交流道去年7月發生死亡車禍，張姓華航副機師駕車衝撞護欄後身亡。士檢查出，男子馮育屏案發前與張男高速競駛，導致張男失控車禍，日前依公共危險罪嫌遭起訴。

士林地檢署指出，馮男去年7月6日凌晨駕車沿國道1號往桃園方向行駛，時速達180公里以上，並與張男在國道上高速競駛。

馮男行經國道南向25.2公里處時，未打方向燈，且未保持安全間距，就在1秒內自內側車道超越中線車道的半聯結車，駛入外側車道。

起訴書指出，張男見馮男車輛駛進外側車道後往右閃避，失控撞擊內側護欄，衝出外側邊坡撞擊樹木，導致車體斷裂，張男多重鈍創併顱腦損傷死亡。

鄭姓半聯結車司機也證稱，馮男、張男當時各以時速150公里以上車速，分別在內側、外側車道疾駛。

檢察官調閱ETC門架影像，發現張男行經門架時速達200公里，馮男甚至因時速過快，無法由門架儀器判讀資料；北市車輛行車事故鑑定會也認定，馮男變換車道不當及超速行駛為肇事主因，張男超速失控是次因。

檢察官認為，馮男涉犯刑法公共危險罪章中，以他法致生往來之危險因而致人於死罪嫌，並向法院提起公訴，依法可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。（編輯：洪學廣）1090115