新北市議員陳科名涉貪 裁定交保回家過年

（中央社記者黃旭昇新北17日電）民主進步黨新北市議員陳科名涉犯貪汙治罪條例被羈押至今，因審結將宣判，新北地院裁定准予新台幣300萬元交保，且限制出境、出海。陳今天步出台北看守所，親友陪同回家過年。

陳科名因利用職務之便，向新北市府工務局等多個局處施壓，讓建商加速取得建照，從中收取新台幣1700餘萬元賄賂，遭新北地檢署以涉犯貪污治罪條例起訴。

檢調去年3月發動搜索、約談，並向新北地院聲押獲准。去年7月起訴、移審後，法院仍裁定繼續羈押。他多次聲請交保也被駁回，法院日前審結，排定今年4月1日宣判。

陳科名再次請求交保，新北地院合議庭評議後認為陳科名已無串證之虞，且名下財產都在台灣，也沒有外國護照，沒有逃亡誘因，裁定300萬元交保，但限制出境、出海，每週二、五需到警察派出所報到。

新北地院表示，被告陳科名今天上午已辦理交保完畢，書記官將相關資料交法警室帶到台北看守所，由北所人員展開釋放作業。

陳科名辦保完畢後，今天下午於台北看守所被釋放，面對媒體追問時全程不發一語快步乘車離去，在親友陪同下準備回家過年。（編輯：張銘坤）1090117