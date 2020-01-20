119電話僅發出喘氣聲 機警消防員及時搶救

（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義市消防局日前接獲僅有喘氣聲及打嗝聲音的來電，機警執勤員啟用來電查址服務，便派員前往救援，發現男子倒臥地面，左側肢體無力且有嘴角歪斜情形疑中風，及時送醫。

嘉義市消防局今天發布新聞稿，消防局救災救護指揮科日前接獲民眾來電，惟通話內容語焉不詳，僅有喘氣聲及不斷打嗝聲音，經執勤員回撥也無法獲知報案人詳細情形，所幸執勤員機警立刻與電信業者啟用來電查址服務，隨即派遣湖內分隊救護人員前往搶救。

救護人員到達現場時，患者反鎖於臥室內，家人不清楚有撥打119求救情事，經救護人員敲門發現無人回應，立即破門進入，發現這名51歲的梁姓男子倒臥於地面，左側肢體無力且有嘴角歪斜情形，隨即協助患者送醫治療。

消防局表示，當日執勤員鍾惠鈴及蔡明環積極任事，不放棄一絲可能待救的訊號，進而成功救援梁姓中風男子，執勤員機警專業值得嘉勉。

消防局指出，其中蔡明環為內政部消防署108年各級消防機關救災救護指揮中心執勤優秀人員獎得主，嘉義市消防局也榮獲機關組優等肯定，成績僅次於新北市政府消防局，為六都以外縣市消防局唯一入榜的機關。（編輯：黃世雅）1090120