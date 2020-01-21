強力搖頭丸致死率高 3個月已34死

（中央社記者劉世怡台北21日電）高檢署今天說，近3個月內查獲施用含有強力搖頭丸（PMMA）成分而死亡案例達34件，有鑑於PMMA致死率極高，常混毒於毒品咖啡包，在春節連續假期來臨前，呼籲民眾勿輕易嘗試。

法務部法醫研究所毒物化學組組長林棟樑指出，民國95年在基隆曾出現過錠狀的PMMA成分毒品致死2案例，現在則查獲毒品咖啡包內混有3至4種毒品成分，其中含有PMMA，喝下一包咖啡包就足以致命；PMMA為中樞神經興奮劑，會使人一直處在興奮狀態，接著心跳加速、血壓上升、發汗及脫水，最後體溫達攝氏40度以上而導致休克、熱衰竭死亡。

台灣高檢署召開記者會指出，自去年10月起截至12月止，法務部法醫研究所就相驗及解剖案件進行毒物檢驗，從34名死者體內篩檢出含有PMMA（副甲氧基甲基安非他命paramethoxymethamphetamine，俗稱：強力搖頭丸）成分，認定死者因施用含有強力搖頭丸而死亡，34例當中，平均年齡為26歲，最年輕的為17歲，其中去年12月單月就高達28例。

高檢署指出，經進一步分析，PMMA為第二級毒品列表編號181甲氧基甲基安非他命（Methoxymethamphetamine、MMA）的異構物，屬於中樞神經興奮劑，毒性強度高於甲基安非他命4倍以上，施用50毫克就有中毒的可能，且因PMMA毒性作用較慢，施用者常因施用之初無感，因而使用過量，致死率極高，又這類毒品成本價格低、製程快，常作為MDMA搖頭丸的替代物。

高檢署指出，查獲案件地點遍及全台與外島，多以咖啡包的形式出現，並仿用時下流行的圖標吸引年輕人，有鑑於強力搖頭丸致死率極高，而寒假及春節連續假期即將來臨，呼籲民眾勿輕易嘗試。

為積極守護民眾免於毒品危害，高檢署已於昨天召開會議並責成各地方檢察署成立專案小組，積極查辦，務必追查毒品源頭，斷源拔根，阻斷供給。（編輯：方沛清）1090121