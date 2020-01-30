遭復興航空飛機擦撞 計程車司機求償敗訴

（中央社記者蕭博文台北30日電）復興航空104年2月在南港地區發生空難，波及行駛於環東大道的計程車。周姓計程車司機向復興航空及負責人林明昇求償新台幣400萬元，士林地方法院日前判決司機敗訴。

復興航空GE235班機於民國104年2月4日，自松山機場起飛前往金門，途中失速下墜，擦撞由周姓司機駕駛於環東大道高架上的計程車，並擦撞環東大道護欄，墜毀於基隆河河面上，造成操控駕駛員廖建宗、監控駕駛員劉自忠等43人死亡。

周姓司機向法院主張，因遭飛機擦撞而受有腦震盪、胸壁挫傷等傷勢，認為林明昇為事故發生時的復興航空負責人，未盡督導之責導致事故發生，請求林明昇與復興航空連帶賠償醫療費、看護費、勞動力減損共400萬元。

林明昇則主張，被控涉及業務過失致死等罪嫌已獲不起訴確定，他對於擦撞事故並無疏失之處；復興航空也主張，事發後已提供司機20萬元慰問金並付清住院費用，且復興航空已宣告破產，周姓司機應依破產程序主張權利。

法官認為，事故直接發生原因，是GE235班機發生二號發動機異常，導致二號發動機自動順槳時，機師廖建宗未依規定進行故障排除程序，即誤將一號發動機的油門手桿收回，擔任監控的劉自忠未發現異狀，導致雙邊發動機均失效，飛機失去動力而失速。

法官認為，事故發生是廖建宗等人執行職務時違反注意義務所致，林明昇執行公司業務行為，與飛機擦撞計程車事故無相當因果關係，判決免賠。此外，周姓司機主張的債權成立於復興航空宣告破產前，依規定只能依破產程序主張權利，本件欠缺權利保護要件，應予駁回。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1090130