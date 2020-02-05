嘉檢查扣3超跑拍賣 麥拉倫763萬拍出

（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）嘉義地檢署去年查獲林姓男子等人涉嫌經營博弈網站，2年從中國匯回39億元賭金，檢方今天拍賣查扣的麥拉倫、保時捷等3輛超跑，麥拉倫由超跑玩家張姓男子以763萬元得標。

嘉義地檢署今天上午在地檢署廣場拍賣查扣的1輛麥拉倫及2輛保時捷，拍賣的底價分別為新台幣650萬元、215萬元及200萬元，參與拍賣領牌的民眾有26人，由檢察官吳明駿擔任拍賣官。

現場參與麥拉倫超跑競標相當踴躍，喊價次數超過10次，最後由張姓男子以763萬元得標。他說，自己有在玩車，市面上很少有麥拉倫超跑，今天特地從外地到場，可以得標很高興，因個人很喜歡，並不會覺得買貴了，麥拉倫是個人第3輛跑車。

參與麥拉倫競標的車商許榮唐表示，這輛麥拉倫在外面的行情約780萬元，今天以763萬元標出，對車行來講，並沒有利潤，得標的張姓男子是要自己開，價格拉高沒有關係。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，經過一番競標後，除了麥拉倫外，其他2輛保時捷分別以250萬元、240萬5000元拍定，3輛超跑共拍賣的價格為1253萬5000元。

蔡英俊指出，檢方去年8月查獲吳姓夫婦涉嫌經營地下匯兌案件時，發現客戶林姓男子等人涉嫌經營博弈網站，經蒐證後，去年12月初執行搜索，查扣價值不菲的麥拉倫、保時捷等6輛名車等贓證物，林男等4人遭聲押獲准，其中所查扣1輛麥拉倫及2輛保時捷為林姓被告所有，被告同意被拍賣。（編輯：謝雅竹）1090205