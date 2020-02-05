疫情假訊息查處 調查局98件追查溯源中

法務部長蔡清祥（圖）5日表示，囤積口罩及哄抬價格，已要求檢調從速從嚴偵辦，疫情假訊息查處部分，調查局至今有98件追查溯源中。中央社記者劉世怡攝 109年2月5日

（中央社記者劉世怡台北5日電）法務部長蔡清祥今天表示，囤積口罩及哄抬價格，已要求檢調從速從嚴偵辦，疫情假訊息查處部分，調查局至今有98件追查溯源中；各監所也是防疫重點，力推遠距接見減少感染風險。

法務部今天舉行媒體茶敘，由檢察司主任檢察官高一書報告，法務部因應武漢肺炎疫情相關作為，從1月20日起至今天中午為止，各檢察機關受理傳染病防治法等案件總計28件、32人。

高一書指出，28件、32人中，包含涉嫌謠傳童綜合醫院因武漢肺炎封院的嫌犯已遭起訴、武漢肺炎確診台商回高雄趴趴走並到金芭黎舞廳消費（偵辦中），以及有2件2人涉嫌囤積口罩、哄抬價格且行為情節重大（偵辦中）。

高一書指出，行政院在1月31日公告，「一般醫用口罩及外科手術口罩」為生活必需用品，衛生福利部同一天也依傳染病防治法規定，徵用國內業者生產的口罩，因此囤積口罩、哄抬價格且行為情節重大者，最重可判7年有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

蔡清祥表示，追查疫情假訊息的部分，調查局有成立一個假訊息防制中心，蒐集全國各個處站案件，全力溯源、追查來源，追查是誰所放的假消息，調查局目前有98件，依法向上溯源中。

蔡清祥指出，全國各監所也是防疫重點，力推智慧監獄政策，實施行動載具的遠距接見，減少收容人感染風險；他昨天有前往澎湖監獄視察，也勉勵準備與遠地家屬視訊接見的收容人，要心存感念政府提供如此科技便捷的設施，更要誠心改過及回饋社會。（編輯：張銘坤）1090205