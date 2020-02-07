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網路張貼武漢肺炎假訊息 刑事局逮2人送辦

最新更新：2020/02/07 14:34

（中央社記者劉建邦台北7日電）武漢肺炎疫情嚴峻，刑事局今天表示，27歲陳姓女子和26歲陳姓男子日前在PTT及臉書張貼「台中、內湖有確診」、「口罩不要買有毒」等文字，經查為假訊息，警訊後依法送辦。

武漢肺炎疫情持續延燒，政府嚴正戒備，仍有民眾未經查證，在網路轉傳、張貼不實疫情訊息。

刑事局今天下午召開記者會，偵七大隊副大隊長徐釗斌表示，2月5日接獲中央流行疫情指揮中心及民眾檢舉，皆稱有網友在社群網站散布武漢肺炎疫情假訊息。

警方查出2人涉案，27歲陳姓女子日前在臉書（Facebook）社群看到「台中、內湖有確診案例」等文字，未經查證，轉貼至知名BBS社群平台批踢踢（PTT）。

刑事局通知陳女到案說明，她坦承轉貼訊息。警訊後依違反傳染病防治法、社會秩序維護法把陳女函送台中地檢署偵辦。

26歲陳姓男子日前在自己臉書張貼「口罩不要買有毒」等文字，刑事局通知到案說明，他供稱是從媒體得知訊息，警訊依違反依傳染病防治法等罪嫌函送雲林地檢署偵辦。

刑事局統計，從1月23日至2月6日，偵辦武漢肺炎網路假訊息案件42件，其中移送21件共26人。

警政署呼籲，民眾不要隨意製造或轉傳涉及武漢肺炎疫情不實訊息，否則會違反傳染病防治法，最高會被罰鍰新台幣300萬元，若在網路發現相關假訊息，截圖後可向相關單位檢舉。（編輯：李錫璋）1090207

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