指館長陳之漢有7前科 李天鐸判賠30萬元

（中央社記者蕭博文台北7日電）「館長」陳之漢不滿國安局退役上校李天鐸指他有毒品、恐嚇等7項前科，求償50萬元並要求公開道歉。士院今天判決李天鐸應賠償30萬元，並在臉書公開道歉15天。全案可上訴。

士林地方法院判決書指出，陳之漢向法院主張，他於民國108年5月受國防部邀請拍攝「莒光園地」，總統蔡英文意外現身探班，此事經媒體報導後，李天鐸無端在其臉書（facebook）粉絲專頁「李天鐸軍事論壇」攻擊他。

李天鐸貼文指稱，「陳之漢什麼人啊？擁有毒品、竊盜、賭博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制，7項前科的網紅」。

陳之漢出示良民證後，李天鐸又指「阿館在98年有一項被判緩刑的犯罪紀錄」。

陳之漢主張，他曾服役於海軍陸戰隊，屢獲晉升，並擔任兩棲基地訓練及技擊訓練教官等職務，榮獲陸戰隊獎章；退役後為推廣運動與武術指導，與人合資開設健身俱樂部擔任館長，熱心公益不遺餘力，應已成為台灣社會指標性人物。

陳之漢認為，李天鐸不實言論已使社會大眾誤解他是十惡不赦之人，多年累積的社會評價與形象遭貶損，令他倍感受辱，求償新台幣50萬元，並要求李天鐸在臉書公開道歉。

李天鐸則主張，誤信網路消息，疏於查證而於臉書發表相關內容，願意賠償10萬元並刊登道歉啟事。

法官認為，李天鐸未經查證發表相關文章，經陳之漢出示文件自清後仍指陳之漢有犯罪紀錄，不見澄清致歉，已足使閱聽人誤認陳之漢有多項刑事犯罪前科，產生負面評價，侵害陳的名譽權，使陳受有相當的精神上痛苦。

法官審酌雙方身分、地位、資力等情狀，判決李天鐸應賠償30萬元，並在其臉書粉絲專頁「李天鐸軍事論壇」公開刊登道歉啟事連續15天以回復陳之漢名譽。全案可上訴。（編輯：戴光育）1090207