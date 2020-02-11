武昌漢中派出所整併 北市警：刑案發生數減少

（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市警局推動警政革新，整併武昌和漢中派出所，議員提及整併後，卻發生歹徒騎車搶民眾手提包等案，狀況連連。警方今天說，已掌握犯嫌身分，派出所整併後，刑案發生數減少。

為推動警政革新，北市警局去年12月底宣布，整併萬華分局的武昌街和漢中街派出所為西門町派出所，整併後的員警數為61人。

國民黨北市議員應曉薇今天指出，西門町商圈內日前發生一起搶案，有民眾在某餐廳戶外用餐區吃飯時，一名騎機車犯嫌趁機搶走椅子上的手提包，被害人報警，警方事後以竊盜案受理。

應曉薇調資料發現，該間餐廳過去曾發生過搶案，且有其他店家也被丟雞蛋恐嚇，認為是因派出所整併後，造成治安漏洞，要求警方檢討是否有員警數不足等情形。

對此，萬華分局發布新聞資料指出，漢中所和武昌所在去年12月25日整併為西門町派出所，警員數共61人，不僅全天增加巡邏勤務外，經統計，整併後的各類刑案破獲率提升，刑案發生數也減少，今年1月共發生85件，去年1月為192件，顯見派出所整併後，警力充足，也大幅改善治安。

警方表示，至於吳姓女子與友人昨天深夜在武昌街某餐廳聚餐時，遭一名機車騎士搶走背包，已掌握涉案男騎士身分，會擴大追緝，而西寧南路店家遭人丟雞蛋恐嚇案，日前也已逮捕犯嫌送辦。（編輯：方沛清）1090211