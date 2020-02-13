口簧琴推廣者鄭保雄 台中和平區溪邊溺斃

（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市和平區裡冷社區今天傳出溺水死亡案件，台中市消防局派員前往救援，溺水者經確認為口簧琴文化推廣者鄭保雄，檢警將相驗釐清死因。

台中市消防局下午接獲民眾通報表示，他的父親午後到溪邊修水管，但後來卻一直聯絡不上，前往現場尋找時，發現父親人在水中漂浮。鄭姓民眾和旁人先將溺水者拉到岸邊石頭上，溺水男子已無生命跡象，肢體呈現僵硬。

消防人員到場後回報，溺水男子已無生命跡象，利用繩索及擔架搬運到車輛可到達的路邊，現場交由家屬和警方處理。經家屬確認死者身分為鄭保雄。

警方初步判斷失足溺斃，因死者身上無明顯外傷，將報請檢察官相驗，釐清死因。

參山國家風景區管理處指出，鄭保雄為泰雅族人，民國51年出生，16歲時離鄉出外打拚，某次回鄉路上，看到泰雅老人坐在路邊吹口簧琴，他被樂音打動，喚醒返鄉情感，因而走上傳承泰雅文化道路。

鄭保雄投入泰雅文化傳承並推廣口簧琴文化，在國內許多部落開設課程，獨創竹撥式口簧琴讓民眾更易學習，去年獲得第14屆原曙獎原住民有功人士傑出成就獎。（編輯：方沛清）1090213