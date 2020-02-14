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高市水箱車出勤與拖車擦撞翻覆 5消防員輕重傷

最新更新：2020/02/14 01:10

（中央社記者陳朝福高雄14日電）高雄市一輛消防水箱車昨晚出勤時，在鳳山區與拖車發生擦撞，水箱車翻覆，造成車內5人受傷，其中1人到院前無呼吸心跳（OHCA），1人意識不清，另3人肢體擦傷，均送醫搶救。

高市警方與高市消防局初步調查，昨晚近10時鳳山區頂圃街發生火警，鳳祥分隊1輛水箱車與5名消防隊員趕往灌救，途中在鳳山區鳳頂路和過埤路口車頭與拖車發生擦撞，水箱車翻覆，造成車內5人受傷。

高市消防局獲報後，出動五甲、高桂、鳳山及特搜中隊等7個分隊的17車共42人前往搶救，其中1名馮姓小隊長到院前無呼吸心跳（OHCA），1人意識不清，另3人肢體擦傷，但意識清楚，均送往3家醫院搶救中。

高雄市小港醫院表示，送院的是水箱車司機，主要是肢體多處擦傷、意識清楚。

送國軍總醫院急救的2名傷者，分別是曾姓分隊長意識清楚，身體有多處撕裂傷、雙下肢變形及左下肢開放性骨折，已啟動創傷小組緊急開刀；郭姓隊員意識清楚、四肢多處撕裂傷。

據了解，市長韓國瑜、副市長陳雄文也都趕赴醫院關懷傷者。

肇事拖車司機初步供稱，案發時沒有聽到水箱車的鳴笛聲，是否開鳴笛聲也不知，隨後即發生擦撞。

警方對司機進行酒測，並調查水箱車馳援救火，在案發時當場狀況，釐清車禍肇事原因和責任。（編輯：徐崇哲）1090214

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