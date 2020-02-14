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通霄男子失蹤2天 被發現陳屍車內

最新更新：2020/02/14 21:26
苗栗縣通霄鎮邱姓男子兩天前離家後失聯，家人擔心發生不測而通報協尋，14日在通霄鎮心形公路旁停車場發現他陳屍車內，死因有待警方調查釐清。（珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路，若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。）（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真　109年2月14日
苗栗縣通霄鎮邱姓男子兩天前離家後失聯，家人擔心發生不測而通報協尋，14日在通霄鎮心形公路旁停車場發現他陳屍車內，死因有待警方調查釐清。（珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路，若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。）（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真　109年2月14日

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣通霄鎮1名邱姓男子2天前離家失蹤，家屬通報協尋，今天在通霄鎮心形公路旁停車場被發現已陳屍車內，死因有待警方調查釐清。

今天是西洋情人節，有情侶相約前往通霄鎮新興景點心形公路賞景，抵達停車場卻看到大批員警和海巡隊員在現場拉起封鎖線，經詢問才得知有男子陳屍在現場停放的一輛轎車內。

據了解，年約30餘歲的邱姓男子，2天前駕駛賓士轎車出門後，失去蹤影，由於他之前曾因債務問題有輕生紀錄，家人擔心發生不測，通報協尋，不料，今天在停車場發現他的車輛與一具冰冷遺體。

通霄警分局對於這起案件，十分低調，僅證實停車場內有男子陳屍車內，至於是否留有遺書，不得而知。目擊民眾表示，從車外隱約看到車內座位留有燒剩下的木炭，詳細死因仍待由檢警進一步相驗釐清。（編輯：李亨山）1090214

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可找到出路。如果需諮商或相關協助，可撥打衛生福利部安心專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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