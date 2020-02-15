罷韓連署飽受干擾 尹立提告反制

（中央社記者程啟峰高雄15日電）罷韓連署飽受干擾，高市內門區有里長恐嚇攔阻罷韓志工設攤，Wecare高雄發起人尹立今天赴雄檢按鈴申告，盼司法主持公道，維護憲法賦予的罷免公民權。

尹立由律師孫少輔陪同到高雄地檢署按鈴申告，控告里長及電池連鎖業者，促請檢方依法偵辦追查，以儆效尤。

尹立在雄檢門口接受媒體訪問指出，市長韓國瑜長期以仇恨為基礎，縱容支持者以不實資訊抹黑、網路霸凌，甚至聚眾暴力。罷韓第二階段連署書已達法定門檻份數，無論是以選罷法或刑法，期盼檢察官偵辦散播不實謠言、意圖干擾罷免連署者。

尹立表示，雖已多次說明、澄清相關罷韓不實指控，仍有特定陣營支持者極盡惡質抹黑，企圖阻擾連署進行。他這次提告的主要訴求是，對以恐嚇威脅、抹黑造謠等影響罷免進行者提告，其次罷免最終將以投票讓市民自決。

孫少輔指出，告發里長、電池業者的法源是依違反強暴脅迫罪、強制罪、恐嚇罪與誹謗名譽罪。

罷韓連署站志工日前在內門區擺攤遭里長以占用私人用地為由干擾連署進行。連鎖電池業者則是在店家門口懸掛「尹立是前高雄文化局長、罷韓純粹是政治鬥爭規避涉貪追查」等布條。

尹立批評韓國瑜放任支持者不當言論攻擊，司法應依法保障罷免基本公民權。他指出，過去台中有里長因阻擾罷免連署遭解職的案例，期盼檢方對造謠抹黑罷免推動者、聚眾脅迫連署等行徑，依法偵辦，主持公道。（編輯：陳俊碩）1090215