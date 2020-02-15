跨國毒品集團首腦 屏東林姓毒梟落網

（中央社記者盧太城台東縣15日電）檢警瓦解台灣3大毒梟之一的林姓毒梟，是國內外赫赫有名的「南孝道」毒品集團。有「屏東王」之稱的他向專案人員透露，「自己到馬尼拉肯定會被杜特蒂抓去槍斃」。

林姓毒梟是南部最大毒梟，因此在毒品圈被稱為「南孝道」，和北毒梟、中毒梟號稱台灣3大毒梟，掌握了超過台灣3分之一的走私毒品，警方首次瓦解毒梟集團，國內打擊犯罪達到新的里程碑。

今年50幾歲的「南孝道」林姓毒梟，和20幾年前在屏東經營賭場的鍾榮峰是好兄弟，民國83年鍾榮峰遭鄭太吉槍殺死亡，他為了幫兄弟復仇向鄭太吉開了1百多槍，從此成為鄭太吉的死對頭。

警方和林姓毒梟周旋了1個多月才成功瓦解他建立的毒品走私王國。警政署長陳家欽說，林姓毒梟與東南亞國際毒梟結盟，有自己的船隊、毒品倉儲、運毒車隊和販賣通路。

逮捕林姓毒梟的台東偵查隊員透露，林姓毒梟在國際間相當有名，日本、菲律賓、東南亞、南美洲都有他的蹤跡，尤其是他和金三角的軍隊和將軍相當熟。

林姓毒梟和菲律賓叛軍結盟走私毒品，先利用「大桶」 （俗稱走私的母船）從金三角走私毒品到公海，交給林姓毒梟的船隊 （中桶），然後由中桶接駁到台灣的舢舨搶灘上岸。

林姓毒梟還向專案人員透露，他的船隊有8、9艘遠洋船，整年待在公海接運毒品，從不靠岸，一些民生物資有專船補給，陌生船隻接近就會戒備，必要時船上雇用的菲律賓叛軍會開槍。

他還向專案人員透露，菲律賓總統杜特蒂擔任納卯市市長時就和他認識，杜特蒂當上總統宣示反毒後，視他為眼中釘，只要他一到馬尼拉肯定會被抓去槍斃，因此他才轉而跟反叛勢力交好，運毒船上也雇請反對勢力當傭兵，火力相當強大。

林姓毒梟因走私毒品暴利，累積財富，有「屏東王」之稱。他告訴專案人員，「只要登記參選議員一定當選」，他原本要和他已遭槍決的仇敵鄭太吉一樣當議長，後來放棄。

還有，他可以一夜號召黑幫豪賭，賭資超過新台幣10億元，他這幾年輸了將近50億元。

專案小組調查，林姓毒梟和黑道之間保持很好關係，他的船不僅走私還幫黑道偷渡，且完全免費，「賣人情給人家，以後都用的到」。

林姓毒梟靠著和金三角軍隊、菲律賓叛軍，以及斷點處理，建立一個嚴密、完整的毒梟組織；未料，因為搶灘上岸時一包海洛因掉落，漂到海邊，讓台東警方抽絲剝繭，瓦解了他的毒品王國，讓國內一時間少了3分之一的毒品，他被捕時告訴專案人員，從來沒想過自己會落網。（編輯：陳俊碩）1090215