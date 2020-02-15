第三人沒收程序法律爭議 提交大法庭裁判

（中央社記者蕭博文台北15日電）最高法院今天表示，檢察官若未聲請沒收第三人財產，法院得否依職權裁定命第三人參與沒收程序並宣告沒收，存有法律見解歧異，承辦庭已提交刑事大法庭裁判，以統一法律見解。

最高法院新聞稿指出，刑事第五庭受理一件證券交易法案件時，對於檢察官未聲請沒收第三人財產，法院認為有必要，得否依刑事訴訟法規定，依職權裁定命該第三人參與沒收程序，而開啟第三人沒收程序，並為第三人財產沒收的宣告，存有法律爭議。

新聞稿表示，刑事第五庭評議後所擬採為裁判基礎的法律見解，與最高法院先前裁判的法律見解歧異，認有統一必要，因此依法徵詢其他各庭意見，計有6庭同意第五庭見解（共計7庭採肯定說），2庭不同意第五庭見解（共計2庭採否定說）。

最高法院指出，針此一法律問題，各庭見解有歧異的情形，刑事第五庭評議後，今天裁定將此法律爭議問題提交刑事大法庭裁判，以統一法律見解。

此外，刑事第六庭受理一件毒品案件，發現關於被告以一行為觸犯數罪名，其中輕罪罪名部分為偵查機關所發覺，不符刑法自首規定，但就其所犯其它重罪罪名部分主動供出，重罪罪名部分是否適用自首規定存有法律見解歧異，經徵詢其他各庭意見，13日已提交刑事大法庭裁判。（編輯：戴光育）1090215