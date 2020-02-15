更多編輯台推薦新聞：
入境檢疫電子系統將上線 與尋人系統補足防疫網
生活

入境檢疫電子系統將上線 與尋人系統補足防疫網

武漢肺炎衝擊巴黎觀光業 依賴中客品牌業績掉5成
國際

武漢肺炎衝擊巴黎觀光業 依賴中客品牌業績掉5成

100小時多管道斡旋 菲律賓髮夾彎解除旅台禁令
政治

100小時多管道斡旋 菲律賓髮夾彎解除旅台禁令

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

第三人沒收程序法律爭議 提交大法庭裁判

最新更新：2020/02/15 19:28

（中央社記者蕭博文台北15日電）最高法院今天表示，檢察官若未聲請沒收第三人財產，法院得否依職權裁定命第三人參與沒收程序並宣告沒收，存有法律見解歧異，承辦庭已提交刑事大法庭裁判，以統一法律見解。

最高法院新聞稿指出，刑事第五庭受理一件證券交易法案件時，對於檢察官未聲請沒收第三人財產，法院認為有必要，得否依刑事訴訟法規定，依職權裁定命該第三人參與沒收程序，而開啟第三人沒收程序，並為第三人財產沒收的宣告，存有法律爭議。

新聞稿表示，刑事第五庭評議後所擬採為裁判基礎的法律見解，與最高法院先前裁判的法律見解歧異，認有統一必要，因此依法徵詢其他各庭意見，計有6庭同意第五庭見解（共計7庭採肯定說），2庭不同意第五庭見解（共計2庭採否定說）。

最高法院指出，針此一法律問題，各庭見解有歧異的情形，刑事第五庭評議後，今天裁定將此法律爭議問題提交刑事大法庭裁判，以統一法律見解。

此外，刑事第六庭受理一件毒品案件，發現關於被告以一行為觸犯數罪名，其中輕罪罪名部分為偵查機關所發覺，不符刑法自首規定，但就其所犯其它重罪罪名部分主動供出，重罪罪名部分是否適用自首規定存有法律見解歧異，經徵詢其他各庭意見，13日已提交刑事大法庭裁判。（編輯：戴光育）1090215

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報