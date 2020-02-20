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毒鴛鴦擁槍自保 感冒憂染肺炎遭隔離遲不就醫

最新更新：2020/02/20 11:55

（中央社記者王朝鈺基隆市20日電）新北市一對毒鴛鴦涉嫌持有毒品和改造手槍遭基隆市刑事警察大隊查獲，警方發現兩人感冒許久，因擔心感染武漢肺炎遭隔離始終不願就醫，所幸最後虛驚一場。

警方今天表示，新北地檢署昨天下午3時許指揮基隆市刑大偵一隊幹員前往新北市板橋區一處民宅查緝毒品，警方持搜索票和拘票入內後，僅一名53歲李姓女子在場，幹員並未發現任何違禁品。

正當警方將李女帶上警車時，廖姓男子開車返家，發現大批員警上門立刻拔腿狂奔，途中還試圖掏出插在腰間已上膛俗稱小烏茲的改造手槍，警方見狀快步上前將廖男壓制在地，當場查獲子彈51發，隨後在廖男車上找到毒品安非他命65公克。

兩人向警方供稱，感冒許久一直未痊癒，由於最近武漢肺炎疫情頻傳，擔心就醫後確診遭隔離，始終不敢出門就醫，警方聞訊立刻請兩人和在場幹員戴上口罩。

警方指出，經量體溫後兩人並未發燒，也非列管居家隔離或居家檢疫對象，近期也無入出境紀錄，員警這才鬆了口氣。警方訊後依毒品危害防制條例和槍砲彈藥刀械管制條例，將兩人移送地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1090220

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