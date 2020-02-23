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首頁 / 社會

基警掃蕩色情鐵路街 查獲賣淫女子未戴口罩

最新更新：2020/02/23 11:36
基隆警方接連兩天在俗稱「鐵路街」的龍安街查獲6名泰國籍和2名台灣籍賣淫女子，警方入內查緝時，發現屋內人員全都未戴口罩，全案訊後依妨害風化罪將皮條客移送法辦，賣淫女子及嫖客則依違反社會秩序維護法裁處。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　109年2月23日
基隆警方接連兩天在俗稱「鐵路街」的龍安街查獲6名泰國籍和2名台灣籍賣淫女子，警方入內查緝時，發現屋內人員全都未戴口罩，全案訊後依妨害風化罪將皮條客移送法辦，賣淫女子及嫖客則依違反社會秩序維護法裁處。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　109年2月23日

（中央社記者王朝鈺基隆市23日電）武漢肺炎延燒，基隆警方在防疫期間仍不鬆懈，連兩天在俗稱「鐵路街」的龍安街查獲6名泰國籍和2名台灣籍賣淫女子，警方入內查緝時，發現屋內人員全都未戴口罩，令人擔憂。

警方今天表示，近期再度接獲檢舉，指龍安街有色情交易及皮條客拉客，第一警分局長婁子才召開專案會議，指示雖為防疫期間，但淨化治安刻不容緩，並要求員警在密閉空間查緝時全部戴上口罩，做好防疫工作。

第一警分局偵查隊21日晚間6時許，由員警喬裝路人，順利騙過皮條客，被拉客入內後表明身分，當場查獲一名皮條客及17日才剛入境的6名泰國籍女子。此外，南榮路派出所昨天下午5時許由新進員警喬裝尋芳客，查獲一名皮條客及2名台灣籍賣淫女子和一名嫖客，並查扣保險套、潤滑液、計時器等證物。

警方調查，店家以15分鐘新台幣1200元價格向來往尋芳客招攬性交易，過濾資料後發現，每名賣淫女子每天約接客8名，每次性交易女子可得新台幣700元。

全案訊後依妨害風化罪將皮條客移送法辦，賣淫女子及嫖客則依違反社會秩序維護法裁處，6名泰籍女子並解送移民署基隆專勤隊辦理遣返出境。（編輯：李錫璋）1090223

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