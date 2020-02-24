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躲台東深山私釀米酒 海巡查緝銷毀

最新更新：2020/02/24 17:26
海巡署偵防分署台東查緝隊日前明確掌握情資，有不肖業者為躲避查緝，將釀酒設備藏在人煙罕至的泰源山區工寮內，並會同縣府菸酒管理科及台東警分局查獲。（海巡署提供）中央社記者李先鳳傳真　109年2月24日
海巡署偵防分署台東查緝隊日前明確掌握情資，有不肖業者為躲避查緝，將釀酒設備藏在人煙罕至的泰源山區工寮內，並會同縣府菸酒管理科及台東警分局查獲。（海巡署提供）中央社記者李先鳳傳真　109年2月24日

（中央社記者李先鳳台東縣24日電）海巡署台東查緝隊在台東縣東河鄉泰源山區，查獲米酒私釀工廠，查獲2400餘公升後已全數銷毀。全案依菸酒管理法將張姓犯嫌函送台東縣政府財政處菸酒管理科裁處。

偵防分署台東查緝隊今天表示，日前明確掌握情資，有不肖業者為躲避查緝，將釀酒設備藏在人煙罕至的泰源山區工寮內，會同縣府財政及經濟發展處菸酒管理科人員及台東警分局偵查隊到山谷查獲。

發現現場製酒設備一應俱全，有鍋爐、酒槽、塑膠桶，從原料發酵到蒸餾成品以「一條龍」完成生產。查緝隊為恐私釀酒流入市面，影響國人身體健康安全，這批半成品米酒已在現場全數銷毀。

台東查緝隊呼籲民眾，自用釀酒每戶以100公升為限，非自用或逾限量者均違反菸酒管理法，且私釀酒因設備、環境、技術、成分皆有疑慮，且未經合格檢驗，民眾應避免購買飲用，以免危害自身健康，民眾如發現不法勇於檢舉報案。（編輯：孫承武）1090224

海巡署偵防分署台東查緝隊查獲不肖業者，將釀酒設備藏在人煙罕至的泰源山區工寮內，設備一應俱全，全案依菸酒管理法將張姓犯嫌函送台東縣政府財政處菸酒管理科裁處。（海巡署提供）中央社記者李先鳳傳真　109年2月24日
海巡署偵防分署台東查緝隊查獲不肖業者，將釀酒設備藏在人煙罕至的泰源山區工寮內，設備一應俱全，全案依菸酒管理法將張姓犯嫌函送台東縣政府財政處菸酒管理科裁處。（海巡署提供）中央社記者李先鳳傳真　109年2月24日
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