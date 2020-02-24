拼裝車撞電桿 駕駛摔落河谷斷肢慘死

64歲陳姓男子24日駕駛拼裝車載運木頭行經苗栗縣頭屋鄉苗22線，不明原因失控撞斷路旁水泥電桿後，連人帶車衝出路面，摔落約20公尺深河谷，雙腿遭截斷，救護人員找到陳男時已失去呼吸心跳。中央社記者管瑞平攝 109年2月24日

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）64歲陳姓男子今天駕駛拼裝車載運木頭行經苗栗縣頭屋鄉苗22線，不明原因失控撞斷路旁水泥燈桿後，連人帶車衝出路面，摔落約20公尺深河谷，雙腿當場斷肢慘死。

苗栗縣消防局指出，傍晚5時許接獲通報，頭屋鄉鳴鳳村苗22線6公里處，發生車禍意外，隨即派遣頭屋分隊人車前往查看，抵達現場看到一輛載運木頭的拼裝車卡在邊坡，路旁水泥電桿遭撞斷，橫倒在馬路上，雙向交通受阻。

救護人員第一時間遍尋不著駕駛，冒險攀降至深約5層樓、近20公尺下的山谷搜尋，終於找到陳男，但他已失去呼吸和心跳，雙腿膝蓋以下疑似在摔落山谷過程中，遭截斷，花了1個多小時，才在邊坡尋獲斷肢。

消防隊員找來器材破壞車支援，以吊掛方式，順利將死者拉回路面；警方初步調查，事故原因有待進一步釐清。（編輯：方沛清）1090224

苗栗縣頭屋鄉苗22線6公里處24日發生車禍意外，64歲陳姓男子駕駛拼裝車載運木頭，不明原因失控撞斷路旁水泥電桿後，連人帶車衝出路面，摔落約20公尺深河谷，斷肢身亡。中央社記者管瑞平攝 109年2月24日