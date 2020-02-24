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男與父吵架被刺傷 住處火燒車父親疑成焦屍

最新更新：2020/02/24 23:11

（中央社記者吳哲豪彰化24日電）彰化社頭鄉1名陳姓男子與父親吵架，陳父涉持刀刺傷陳男後駕車逃逸，陳男左胸被刺傷送醫急救，沒有生命危險。陳男住處附近傳出火燒車，火勢被撲滅後，陳父疑已成為焦屍。

1名處理此案的員警指出，火燒車現場已拉上封鎖線，明天會請彰化地檢署檢察官及法醫相驗，確認死者身分、死因。

警方表示，47歲的陳男今晚在住處與父親發生口角，陳父一氣之下，持刀朝陳男的左胸刺下去，陳男當場倒地，血流如注，陳父見狀趕緊駕駛媳婦的轎車逃逸。至於陳男則被親友送往員林基督教醫院急救，再轉送到彰化基督教醫院治療。

彰基醫院發言人周志中接受媒體聯訪時指出，陳男左胸附近有9公分長的傷口，右手手指、臉部有撕裂傷，經開刀縫合後已無大礙，目前仍需住院接受觀察。

彰化縣消防局今晚7時左右接獲民眾報案指稱，社頭鄉湳底一巷傳出火燒車意外，消防局出動消防車前往滅火，火勢被撲滅後，消防局清查後發現車牌號碼與陳男媳婦的轎車相同，另在車上找到1具焦屍，趕緊通報彰化縣警察局田中分局員警到場，懷疑焦屍是陳父。

由於屍體被燒到焦黑變形，難以辨識身分，警方已將火燒車現場拉上封鎖線，彰化地檢署檢察官及法醫明天也會到現場相驗，確認死者身分和死因。（編輯：戴光育）1090224

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