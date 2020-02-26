製冰廠氨氣再度外洩 台東環保局加重開罰

台東市中正路老牌製冰廠26日清晨再度氨氣外洩，刺鼻味道持續到上午9時，台東縣消防局派遣水車及救護車到場戒備，持續噴灑霧氣，才消除味道。中央社記者盧太城台東攝 109年2月26日

（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東市中正路老牌製冰廠今天清晨再度氨氣外洩，刺鼻味道持續到上午9時，消防局2部水車在一旁待命，環保單位也派人前往稽查將開出重罰。

台東市中正路順蓮冷凍製冰工廠，有超過40年歷史，是台東地區老牌製冰廠。這個月21日發生大規模氨氣外洩，臭氣500公尺外都聞得到，驚動台東市民。事後消防人員噴灑霧氣，才消除味道。

不過，今天清晨2時許製冰廠再度發生氨氣外洩，台東縣消防局派遣2部水車和1部救護車到場戒備，並通知業者關閉所有管線，刺鼻味道直到上午9時還未散去，附近民眾苦不堪言。

台東縣環保局長謝清泉表示，上午上班後稽查人員就到現場採樣並監測味道，上一次外洩環保局開罰新台幣10萬元，這次將會加重，如再外洩會連續加重開罰。

台東縣消防局表示，輕度吸入氨中毒會有鼻炎、咽炎、喉痛、發音嘶啞，如果氨進入氣管或支氣管會引起咳嗽、咯痰、痰內有血。嚴重可能咯血及肺水腫，呼吸困難、咯白色或血性泡沫痰，雙肺布滿大、中水泡音。（編輯：張雅淨）1090226