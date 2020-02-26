武漢肺炎疫情假訊息 調查局研判疑為中國網軍炒作

（中央社記者蕭博文台北26日電）針對臉書等網路社群近來流傳，台灣武漢肺炎確診個案已超過500例等假訊息，調查局今天表示，經分析內容用詞，研判疑為中國大陸網軍造假炒作，已著手溯源追查。（延伸閱讀：澄清疫情謠言 蘇貞昌：沒人送青蛙到屏東體育館）

調查局發布新聞稿指出，近期有數則武漢肺炎相關的不實訊息在台灣網路社群大量流傳，從內容用詞判斷，疑似是大陸網軍造假炒作，主要均利用台灣時事、政治人物、地名套換及變造內容，衍生大量變種假訊息。

調查局表示，相關案例包括「我爸是民進黨議員，上次和王世堅聊天時提到肺炎，說現在台灣已經超過500例，死亡200例」、「其實疫情已經在高雄、台南等地傳播，每天都運好幾卡車的屍體去台中統一焚化。」

調查局指出，「我朋友阿北住在蔡總統辦公室工作人員隔壁，說聽見蔡辦人員打電話給蔡總統匯報，今天全台確診222人。累計3456個人了」、「國軍現在大量感染，沒有絲毫戰鬥力，蘇院長和游院長這兩天也突然發燒，蔡總統急得睡不著覺……」等，均屬假訊息。

另外，網路還流傳「我六叔是在屏東養青蛙的，昨天他送貨到屏東體育館，保安攔住不給進，說裡面做大通鋪臨時醫院，原來南部已經有700多例了」，也疑似為大陸網軍炒作。

調查局表示，已溯源調查相關不實訊息，同時「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」已通過，其中規範散播不實疫情訊息，將負刑事責任，提醒民眾勿理會假訊息，更勿轉傳不實訊息，以免誤蹈法網。（編輯：洪學廣）1090226

澄清疫情謠言 蘇貞昌：沒人送青蛙到屏東體育館

（中央社記者顧荃台北26日電）網路流傳謠言指有人送青蛙到屏東體育館被保安攔住，因為體育館將做武漢肺炎臨時醫院。行政院長蘇貞昌今天澄清，根據屏東縣政府調查，有紀錄以來，沒有人送青蛙到屏東體育館。

蘇貞昌下午在臉書發文表示，這幾天網路上出現一堆散播假疫情的文章，情節誇張又不合理、用詞和文法都不太像是台灣人寫的，要請大家善用檢舉功能，更不要轉傳假消息。

蘇貞昌說，再次提醒，紓困特別條例已經施行，散播有關疫情的假消息，最高關3年、罰新台幣300萬元，這種玩笑不好笑，請不要以身試法。

被指為網路謠言的內容是署名「Jancom Chan」的網友在臉書發文指，送青蛙到屏東體育館被保安攔住，因為體育館將做大通鋪臨時醫院，南部已有700多例；還說他所居住的新北市社區已有50例，拖出去了兩、三具屍體。（編輯：林興盟）1090226