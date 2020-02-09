假傳氰化物可防武漢肺炎 在日台男遭查獲

有網友近日在臉書「日台列島論壇」社團發文說氰化物可殺死武漢肺炎病毒等假訊息，刑事局循線追查，為在日求學的29歲游男所為。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者黃麗芸台北9日電）刑事局昨天獲報，有網友近日在臉書「日台列島論壇」社團發文說氰化物可殺死武漢肺炎病毒等假訊息，循線追查為在日求學的29歲游男所為，已聯繫其家人轉知刪文並依法送辦。

刑事局偵查第二大隊今天宣布偵破一件假訊息案件，緣起昨晚受理、查處有名網友在臉書社團「日台列島論壇（Taiwan & Japan）」發文，內容為「氰化物可以殺死武漢肺炎病毒跟預防染病，中國人快點服用，手邊沒有的話，可以把大量蘋果籽磨成粉服用」的假訊息。

警方循線追查發現，發文網友為目前在日本求學的29歲游姓男子，因他人還在日本，刑事局昨晚立即通報轄區新北市警察局並派員前往游男在台住所，請其家人聯繫並要求將上述違法貼文刪除下架，避免造成社會恐慌及誤導民眾。

同時，也請家屬轉達請游男儘速返台說明，全案依違反傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」函送新北地檢署偵辦。

依傳染病防治法第63條規定，散布傳染病疫情相關謠言或傳播不實疫情消息，足以損害公眾或他人者，可處新台幣300萬元以下罰鍰。

刑事局呼籲，請民眾勿隨意製造或轉傳涉及武漢肺炎疫情的不實訊息，也不須囤積口罩等防疫物資，檢警將嚴格取締囤積居奇、哄抬物價者，民眾切勿以身試法。（編輯：張銘坤）1090209