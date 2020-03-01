宜蘭民宅火警4人受困 消防線上指導避難脫險

宜蘭縣冬山鄉一處民宅1日凌晨發生火警，火勢於凌晨3時38分撲滅，屋內一片焦黑，消防局利用線上語音指導受困者防止濃煙進入房內並在原地等待救援，順利救出4名受困者。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 109年3月1日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣1日電）宜蘭縣冬山鄉一處民宅今天凌晨發生火警，消防局利用線上語音指導受困者防止濃煙進入房內並在原地等待救援，順利救出4名受困者。

宜蘭縣消防局表示，冬山鄉永興路一處3樓鋼筋混凝土建築民宅凌晨3時許發生火警，消防局獲報後立即派遣廣興、羅東及馬賽消防分隊共出動13輛各式車輛與15名警消人前往灌救。

報案人劉姓女子受困在3樓房間等待救援，消防局利用線上語音請劉女先將門關好，以濕毛巾塞住門縫，防止煙流進房內，並盡可能使用所有方法避免自己吸入濃煙，同時請劉女在房內等待救援。

消防局指出，火勢於凌晨3時27分受到控制，凌晨3時38分撲滅，警消隨後除在3樓救出劉姓女子外，並於2樓引導洪姓男子、呂姓女子及洪姓女童脫困，4人均無明顯外傷。

另外，一艘停泊在南方澳的廢棄漁船昨天深夜11時許發生火警，警消抵達現場時漁船已全面燃燒，鄰近的2艘漁船也疑似受到輻射熱波及。火勢於凌晨0時16分撲滅，所幸無人受傷。（編輯：戴光育）1090301