慶生宴成鬥毆場 大湖警方對空鳴槍喝止

苗栗縣大湖鄉25歲田姓男子與友人在餐廳慶生時與鄰桌客人發生肢體衝突，因現場情況危急，加上有民眾受傷，員警對空鳴槍喝止，現場逮捕田男等3人，並協助其他受傷顧客送醫。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 109年3月2日

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣大湖鄉一名25歲田姓男子與友人在餐廳慶生時，與鄰桌客人爆發肢體衝突，警方到場時有人受傷、持續叫囂，經勸阻無效，對空鳴槍喝止，並逮捕3人依妨害秩序罪嫌究辦。

苗栗縣大湖警分局副分局長蔡其宏今天表示，1日晚間9時許接獲報案，指轄內一間小吃店傳出打架事件，員警獲報到場發現有3名男子正毆打另2名男子，因現場情況危急，加上有民眾受傷，員警對空鳴槍喝令雙方「蹲下」。

員警對空鳴槍後，發生衝突的2派人馬有人雙手抱頭，立即蹲下；有人則是跑出餐廳，但均遭警分局啟動趕往支援的快打部隊員警壓制。

警方調查發現，田男1日晚與友人到餐廳慶生聚會，約晚間8時許，餐廳告知準備打烊，但田男等人未盡興，仍在店內大聲喧嘩，鄰桌顧客出言制止，雙方一言不合，大打出手。

警方除逮捕田男等3人外，也協助其他2名受傷顧客送醫，幸無生命危險。全案依刑法第150條妨害秩序罪偵辦，並調閱監視器釐清有無其他涉案人員。

蔡其宏表示，刑法150條妨害秩序罪已於1月間生效，在公共場所聚集3人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，可處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣10萬元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法。（編輯：戴光育）1090302