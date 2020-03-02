台南男傳疫情假訊息 刑事局依法送辦

刑事局偵查第七大隊副大隊長徐釗斌（圖）2日在記者會中表示，循線查獲台南市一名邱姓男子2月初在臉書發文，稱有中國大陸學生回到台灣南部某大學的假訊息，依法函送裁處。中央社記者黃麗芸攝 109年3月2日

（中央社記者黃麗芸台北2日電）台南一名50歲邱姓男子2月初在臉書發文，指稱有中國大陸學生回到台灣南部某大學的假訊息。刑事局接獲檢舉後偵辦，於2月25日查獲邱男，依違反社會秩序維護法函送裁處。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第七大隊副大隊長徐釗斌表示，2月7日接獲民眾檢舉，指一名邱姓網友於2月3日在個人臉書（facebook）上公開發布疫情假訊息。

邱姓網友在文中指稱「獨家新聞。整批的疫區中國學生在中國警察的護送之下。趁著夜色已經回到了○○大學校區。從此台南東區淪陷。最近旅遊請不要來台南」。

警方追查發現，發文者為台南無業邱男，他自行拍攝某大學前有群學生推行李走入校園的影片和照片，並公開發布在個人臉書供不特定人點閱。

除上述貼文外，還在影片內口述「中國大陸整群的中國留學生撤離回到某大學，非常可怕，這不是第一批，還有更多批的學生都已經先進去了，現在整個某大學淪為疫區，台南市東區已經淪陷」等言論。

經查，中央流行疫情指揮中心已於1月26日發布陸生暫緩來台等新聞，且再向此大學查證，此影片為參加校方舉辦營隊活動的國內學生，並非中國大陸留學生，邱男未加查證發文恐造成民眾恐謊。

刑事局去函衛福部疾管署確認邱男犯行涉違反社會秩序維護法，2月22日通知到案說明，邱男拒絕，但將上述臉書發文下架，全案依法函送台南市警察局移請台南地院簡易庭裁處。

刑事局指出，統計1月23日至3月1日止，全國警察機關偵辦武漢肺炎相關網路假訊息案件計150件，其中已移送78件、111人，其餘案件積極偵處中。

刑事局呼籲，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」經立法院三讀通過，公布施行後，第14條明定「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

刑事局提醒民眾於社群媒體發表疫情相關言論，應多加查證、小心謹慎，以免觸犯法令。（編輯：戴光育）1090302