反綁少年手腳罰躺滿水浴缸溺斃 阿姨判刑12年

（中央社記者葉臻新北3日電）三重患有輕度身心障礙的15歲劉姓少年，去年8月間被39歲劉姓阿姨反綁四肢後罰躺滿水浴缸後溺斃，新北地方法院今天依成年人故意對少年犯殺人罪，判處劉姓阿姨12年徒刑，可上訴。

判決書指出，劉姓少年（從母姓）患有輕度身心障礙，母親數年前罹癌病逝，2018年間住家因火災被毀，劉姓少年和周姓父親及10歲妹妹因此暫住39歲劉姓阿姨位於三重區的住家。

劉姓阿姨去年8月6日晚間，因不堪少年吵鬧，以衣架毆打少年後，再拿童軍繩反綁少年的雙手雙腳，命少年仰躺在浴缸內，將少年頭部壓入水下數秒以示懲罰。

劉姓阿姨隨後離開浴室抽菸，返回浴室時發現少年已臉部朝下溺水，送醫後仍回天乏術；新北地檢署去年11月依照對未滿18歲之人施以凌虐致死罪嫌起訴劉姓阿姨。

新北地方法院審理時，劉姓阿姨辯稱沒有殺害少年的意思，只承認體罰過當，且發現少年溺水後有立刻將他拉出浴缸急救。

新北地院合議庭法官認為，劉姓阿姨反綁少年手腳、罰躺滿水浴缸，依常人的生活經驗可預見少年有溺水的風險，但考量她犯後自首，在審理時甚至要求法院判她死刑，可見具有悔意，加上少年父親願意原諒，因此判刑12年，可上訴。（編輯：李錫璋）1090303