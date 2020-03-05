牧場牛糞臭氣擾鄰 判賠20萬元確定

（中央社記者蕭博文台北5日電）劉姓民眾不滿住家附近牧場牛糞臭氣沖天，提起求償訴訟。二審認定臭氣侵入劉姓民眾住處侵害居住安寧，判牧場賠償新台幣20萬元、不得排放超標臭氣，案經最高法院駁回上訴確定。

劉姓民眾主張，張姓男子提供新北市淡水區一筆土地給兒子經營牧場，卻未經許可排放廢水，又將大量牛隻糞便任意堆置，臭氣沖天，請求法院判決牧場不得排放廢水、超標臭氣，一審士林地方法院僅判牧場不得排放超標臭氣。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，劉姓民眾追加要求張男父子賠償醫療費、精神慰撫金。

二審認為，牧場排放廢水並無違規，另經鑑定，劉姓民眾住處及牧場入口的異味污染物實測值已超過標準，且一審法院現場勘驗發現牛糞未加以封存、覆蓋，足以認定牧場未妥善處理牛糞，侵害劉姓民眾居家生活品質。

二審指出，劉姓民眾為此求診，經醫師診斷因牧場臭氣而有適應疾患，認定臭氣確實導致劉姓民眾精神、健康受損，侵害居住安寧的人格法益，對生活造成干擾，已達情節重大程度，判張男父子賠償精神慰撫金新台幣20萬元與醫療費2170元，並維持不得排放超標臭氣的判決。

案經上訴，最高法院認為二審判決並無違法，日前駁回上訴，全案確定。（編輯：方沛清）1090305