天道盟幹部假交友真詐財 刑事局逮12嫌

刑事局5日召開破案記者會，偵查第四大隊副大隊長王志成（圖）表示，以天道盟太陽會幹部奚男為首的詐騙集團以假交友真詐財方式行騙，由女公關假稱生日要求男網友送禮物，再向店家退貨換現金，刑事局已逮12嫌送辦。中央社記者黃麗芸攝 109年3月5日

（中央社記者黃麗芸台北5日電）以天道盟太陽會幹部奚男為首的詐騙集團，近兩個月以網路假交友真詐財方式，由女公關假稱生日要求男網友送禮物，再向店家退貨換現金，初估逾50人受害，刑事局逮12嫌送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第四大隊副大隊長王志成表示，2月獲報指稱有詐諞集團以「假交友 真詐財」方式行騙，便與台北市警察局大安分局、新北市警察局新莊分局共組專案小組調查，並報請新北地檢署指揮偵辦。

根據調查了解，此詐騙集團是以天道盟太陽會36歲幹部奚男為首，自今年初設立一家國貿公司開始行騙，先透過招募男員工在網路社交平台上假冒單身女子，尋找男網友聊天談心，待雙方熟識後再相約至台北市西門町商圈見面。

詐騙集團再改派女公關和相約男網友會面，並帶至詐騙集團租賃的夾娃娃機台或合作店家消費，女公關假稱生日等理由要求男方送禮買單，例如精品名牌包等等，事後再藉故離開並將禮品退回店家，合作店家共計5家，事成可抽取一成佣金。

專案小組經長期蒐證，見時機成熟，於3月2日持搜索票、拘票前往雙北市地區同步檢肅奚男等12嫌到案，並搜索、通知配合店員到案說明。

現場查扣天道盟徽章、天道盟太陽會徽章、手機、電腦、帳冊和對話紀錄等證物。

警方初估詐欺集團營運兩個月期間，至少有50名男子受害，且大多為30歲左右的工程師，不法獲利金額超過新台幣上百萬元。

全案詢後依涉嫌組織犯罪、詐欺等罪嫌，將5男7女解送新北地檢署偵辦，奚男以新台幣10萬元交保。（編輯：張銘坤）1090305