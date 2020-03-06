老榮民涉恐嚇游錫堃 被限制住居出境

老榮民游貴湘涉嫌恐嚇立法院長游錫堃，6日游貴湘在刑事警察局人員陪同下到桃園地檢署偵訊；經檢方訊問後，被諭知限制住居及限制出境、出海。中央社記者邱俊欽桃園攝 109年3月6日

（中央社記者邱俊欽桃園6日電）涉嫌恐嚇立法院長游錫堃的老榮民游貴湘，今天在刑事警察局人員陪同下，到桃園地檢署偵訊。經檢方訊問後，被諭知限制住居及限制出境、出海。

游錫堃日前在臉書（Facebook）發文指出，上個月18日有一名為「游貴湘」的人，具名在臉書上公開對他及家人恐嚇，19日更收到署名「游貴湘」的恐嚇信。

恐嚇信中提到「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票二萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣」。

台灣桃園地方檢察署獲報後立即分案調查，並傳喚游貴湘在今天上午11時到案說明。游貴湘出庭前還在臉書上貼出傳票，並且預告「接受妨害自由告訴，若有空，歡迎蒞臨指教」。

大批媒體守候在桃園地檢署前，但卻未見到游貴湘的蹤影。

警方事後表示，游貴湘是在刑事警察局人員陪同下到桃園地檢署偵訊，偵防車經由地下車道進入偵查庭，隨即接受檢察官訊問，未走地檢署大門報到。

桃園地檢署下午表示，經調查訊問後，游貴湘被諭知限制住居及限制出境、出海。（編輯：戴光育）1090306