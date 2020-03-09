更多編輯台推薦新聞：
配合武漢肺炎防疫 北港朝天宮土庫順天宮取消遶境
生活

配合武漢肺炎防疫 北港朝天宮土庫順天宮取消遶境

台中30年老牌餐廳香蕉新樂園 不敵疫情5/10停業
地方

台中30年老牌餐廳香蕉新樂園 不敵疫情5/10停業

英國記者見證台灣防疫確實 憂心返國不安全
國際

英國記者見證台灣防疫確實 憂心返國不安全

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場
娛樂

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

桃機涉貪前工程處長羈押將屆 裁定百萬可交保

最新更新：2020/03/09 23:07

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）負責二航廈擴建等工程的桃園國際機場公司前工程處長林文楨，涉嫌以洩漏標案機密等方式向廠商強索回扣，林文楨羈押期將於11日屆滿，法官裁定提出新台幣100萬元交保書或保證金後停押。

桃園地方法院今天表示，林文楨遭控在桃機第2航廈擴建及第3航站區基礎工程等案涉嫌索取回扣，金額高達254萬多元，更圖利廠商洩漏內部標案資訊。桃園地檢署去年12月依貪污治罪條例、政府採購法等罪嫌起訴林文楨等15人，並移審桃園地院。

林文楨在偵訊時僅坦承將標案相關內容交付廠商，否認收賄等犯罪事實，但法官依據證人的證詞、相關卷證，認為林文楨犯罪嫌疑重大，且涉犯本刑最輕5年以上的罪，認為林文楨有逃亡、串證之虞，因此裁定續押。

由於林文楨羈押期將於11日屆滿，法官審酌林文楨已被停職，與同案被告及證人應無機會再連絡，且需照料高齡母親，在國外也無資產或投資，並願出具保證金擔保日後準時出庭等理由，日前裁定他提出100萬元交保書或保證金後，准予停止羈押，並限制住居及出境出海，但若無法具保，則於12日起延長羈押禁見2個月。（編輯：唐聲揚）1090309

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報