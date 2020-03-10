罵最不要臉將領 名嘴張友驊判賠35萬元確定

（中央社記者劉世怡台北10日電）李蒨蓉阿帕契直升機案外案，名嘴張友驊公開指稱前陸軍司令部副司令潘家宇「最不要臉的國軍將領」等語，潘家宇提告求償後，二審高院今天加碼判張友驊應賠35萬元確定。

全案起於民國104年3月間，藝人李蒨蓉等親友團進入桃園市龍潭區陸軍航空特戰指揮部601旅，參觀阿帕契戰鬥直升機並合影，引發社會議論。

判決指出，張友驊認為潘家宇當時召開記者會時，針對前阿帕契飛官勞乃成違規帶人參觀次數的說法與事實有出入，又因公開質疑潘家宇是否帶頭違紀挨告誹謗，認為潘家宇欲透過訴訟調查其消息來源，因而心生不滿。

104年7月間，張友驊因遭潘家宇控告誹謗案赴台北地檢署出庭，開庭後受訪時指潘家宇是「最不要臉的人」、「最不要臉的國軍將領」等語。

此外，張友驊另於105年4月間於台北地方法院開庭時，在法庭上指潘家宇「是一個說謊的將領，非常不要臉的將領」等語。

民事部分，潘家宇提告求償，張友驊辯稱不是辱罵潘個人，而是針對他的國家職務等語，一審判張友驊應賠新台幣25萬元，雙方不服提起上訴，二審高院審理後，今天認定，潘家宇精神受有損害，張友驊應負損害賠償責任，加碼判張友驊應賠35萬元確定。

另外，刑事部分，台灣高等法院去年2月認定張友驊以輕蔑、粗鄙言語羞辱潘家宇，已屬情緒性的人身攻擊，實在過於粗鄙不堪而逾越合理範圍，觸犯公然侮辱罪兩次，分別判處他拘役20日、15日，應執行拘役30日，得易科罰金新台幣3萬元確定。（編輯：方沛清）1090310