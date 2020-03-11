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無業男深夜巷弄縱火波及娃娃機店 幸無人受傷

最新更新：2020/03/11 10:26
李姓男子疑似精神狀態不佳，11日凌晨在基隆市成功一路118巷內縱火，所幸消防局迅速到場將火勢撲滅，無人受傷，警方訊後將依公共危險罪嫌，將涉嫌縱火的李男送辦。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 109年3月11日
李姓男子疑似精神狀態不佳，11日凌晨在基隆市成功一路118巷內縱火，所幸消防局迅速到場將火勢撲滅，無人受傷，警方訊後將依公共危險罪嫌，將涉嫌縱火的李男送辦。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 109年3月11日

（中央社記者王朝鈺基隆市11日電）基隆市李姓男子疑精神狀態不佳，今天凌晨在成功一路118巷內縱火，波及一旁的夾娃娃機店，所幸火勢很快被撲滅，無人受傷，民眾將李男留置在現場，警方將依公共危險罪送辦。

警方調查，50餘歲的李男疑似精神狀態不佳，今天凌晨2時許持打火機將巷弄內的垃圾堆成一疊後點燃，所幸消防局迅速到場將火勢撲滅，僅一旁夾娃娃機店靠巷口的一台娃娃機及遮雨棚遭火勢波及，無人受傷。

警方查出，無業的李男並未與夾娃娃機店家結怨，未領有身心障礙手冊，也不是列管遊民，平日沒有固定住居所，時常在仁愛區閒晃，疑似以乞討謀生。

李男被帶到派出所時仍大聲嚷嚷，疑似精神狀態不佳無法明確表達，警方表示，經員警詢問查證後，因犯罪事實明確，訊後將依公共危險罪將李男移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警局第一分局忠二路派出所所長郭治鑛表示，由於深夜縱火易引起民眾恐慌，警方將調整巡邏線，將這處路段列為重點，增加巡邏密度，以安定民心。（編輯：洪學廣）1090311

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